شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف تعود للعمل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم السبت العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، حيث أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدنى - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثانى من شهر مايو.

ونص قرار رئيس المحكمة على عودة العمل بهذه الدوائر بذات الضوابط والاختصاص المبينة بالقرار 145 لسنة 2020، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم فى محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.

ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل الأحد الماضى، اقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، واستئناف العمل بهذه الدوائر بسبب تراكم القضايا أمامها خلال الشهر والنصف شهر الماضى التى كانت تؤجل فيها القضايا إداريا، فوفق محكمة استئناف القاهرة بلغ عدد القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل أكثر من 8 آلاف جناية.

وأيضا من أسباب عودة العمل بهذه الدوائر اليوم ، كما ذكرت محكمة استئناف القاهرة ، وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.

وتقوم هذه الدوائر بالنطق بالأحكام فى القضايا التى تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة ، منها قضايا الإعدام والإحالة للمفتي. بدأت أيضا ، الأحد الماضى ، دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها ، خلال دور الانعقاد فى مايو ، وتقوم بشكل اساسى بالنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.

دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء باشرت عملها ايضا من الأحد الماضى، وفقا للقرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، حيث أن هذه القضايا لا تتطلب حضور جمهور ، بالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس ، ونظرا لتراكم القضايا أمام دوائر نقض الجنح فإنها تبدأ من اليوم مباشرة عملها ، حيث بلغت الطعون أمامها 60 ألف طعن.