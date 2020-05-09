أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 495 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة وتعافي 58

نائب وزير التعليم: يجب دراسة إجراءات الدول للتعامل مع كورورنا لسلامة الطلاب غرفة الفنادق: لا يتم تسكين الحجرات بعد مغادرة النزلاء إلا بعد 48 ساعة نقابة التمريض تعلن رابع حالة وفاة بين أعضائها إثر إصابتها بكورونا غدا انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 29 درجة Advertisements الرى: إزالة 226 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية الأسبوع الماضى السكة الحديد والمترو: لا تعديلات فى مواعيد القطارات حتى عيد الفطر بالصوت..وزير التعليم يشرح طريقة تسليم الأبحاث ورقيا وإلكترونيا:المنصة الأفضل البابا تواضروس يصلي قداس عيد مارمرقس الرسول بتدابير احترازية عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة يعلن تعافيه من فيروس كورونا الأوقاف تنفى فتح المساجد لصلاة الجمعة..وتؤكد: إنهاء خدمة من يخالف التعليمات

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