محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلن الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة المخصص للعزل، إجراء حالتي ولادة لمصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اليوم الجمعة.
وقال عادل عبر حسابه على فيسبوك: "خلال ساعات الصيام إلى ما بعد وقت الإفطار، قام الفريق الطبي بإجراء حالتي ولادة لمرضى كورونا، ليصل إلى الحياه طفلة وطفل كاملين النمو".
وأوضح أن الطفلين بصحة جديدة، وكذلك حالة أمهاتهما، متابعًا: "دائما يأتي الأمل من الألم".
كانت هذه تفاصيل خبر "طفلان بصحة جيدة".. حالتا ولادة بمستشفى العجوزة للعزل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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