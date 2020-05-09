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وصول ثالث طائرة عالقين مصريين إلى مطار القاهرة من الكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ثالث رحلة استثنائية قادمة من الكويت، لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 150 عالقًا مصريًا من المتواجدين هناك، بعد وقف حركة الطيران بسبب انتشار المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول الركاب، تحت إشراف الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، وتم نقل العالقين إلى منطقة العزل المخصصة تحت حراسة أمنية لمدة 14 يومًا للوقاية من فيروس كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة.

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