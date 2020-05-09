الأمين العام للبحوث الإسلامية يحذر من "شهادة الزور" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي" والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وحذر الأمين العام في حلقة اليوم من خطر "شهادة الزور" وأنها من أهم الخصال التي ينبغي أن يتخلى عنها الإنسان لما يلزم عنها من مفاسد عدة وأمور كثيرة يترتب عليها ضياع العباد والبلاد حيث تأباها الفطر السوية والنفوس المستقيمة.
أضاف عياد أن شهادة الزور تنكرها الشرائع السماوية لما ينتج عنها من نتائج وخيمة لا يؤمن عاقبتها والدليل على ذلك أننا حينما نطالع القرآن الكريم ومانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقف على خطورة هذا الجانب حيث جاء الأمر الإلهي بضرورة التخلي عنها وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع.
الفيديو..
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