أخبار مصر | وزير الشباب يطلق إشارة بدء مبادرة تطهير مواقف المواصلات العامة (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يطلق إشارة بدء مبادرة تطهير مواقف المواصلات العامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، من أمام ديوان عام الوزارة، إشارة بدء مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة التى تنفذها الوزارة بمحافظة القاهرة على مدار اليوم وغدا بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية وجمعية العالم بيتي.

وشهد انطلاق فعاليات الحملة مجموعة من قيادات الوزارة وحضور عدد من الشباب والفتيات المشاركين فى تنفيذ المبادرة التى تبدأ فعالياتها فى ساعات الحظر الليلي لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وانطلق الشباب المشاركون فى الحملة إلى المواقع المحددة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير المطلوبة فى شارع جسر السويس بألف مسكن، وميدان العباسية، وميدان عبد المنعم رياض، والإسعاف، ورمسيس، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الشباب والرياضة المبادرة بمحافظة الجيزة يومي 15 و16 مايو من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال إطلاقه لفعاليات المبادرة حرص الوزارة على تبني المبادرات البناءة التى تساهم فى تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة المواطنين لا سيما المبادرات المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا خلال الوقت الراهن

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ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى توجيه جميع مديري مديريات الشباب والرياضة فى جميع محافظات الجمهورية بالعمل على تعزيز المساهمة المجتمعية للمنشآت الشبابية والرياضية فى مجابهة فيروس كورونا، ومشاركة الشباب فى أعمال تعقيم وتطهير النجوع والقري مع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية الواجبة، مشيرًا إلى تنسيق الوزارة مع كل الجهات والأجهزة المعنية بالدولة وتضافر الجهود لمجابهة تداعيات تلك الأزمة.

يذكر أن مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة سيتم تنفيذها الأسبوع المقبل فى مواقف مواصلات الوراق والمنيب وجراج مدينة الطلبة بشارع السودان، ومواقف المواصلات بالهرم وشارع فيصل.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتنفيذها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

كانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت فى خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.