شكرا لقرائتكم خبر عن «مع بعض نعدى الأزمة» مبادرة لمساعدة العمالة اليومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية مبادرة لمساعدة أسر العمالة اليومية بمنطقة الزرائب بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، للتخفيف عنهم بسبب الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا، تحت شعار «مع بعض نعدى الأزمة».

وقال سامح إدوارد، مدير عام المؤسسة، إنه من واقع الدور الوطنى للمؤسسة، وبالشراكة مع مجموعة شركات إيفا، تم حصر 1000 أسرة من العمالة اليومية المتضررة فى المنطقة، وتوزيع 1000 كرتونة مواد تموينية تشمل 14 صنفا عليهم.

وأضاف إدوارد إن اللجان المجتمعية والقيادات الحكومية ساهمت مع فريق المؤسسة فى توزيع الكمية وفق خطة منظمة بعناية لعدم وجود تكدس أو تزاحم، حفاظاً على سلامة المواطنين.

فى سياق متصل، شاركت المؤسسة فى حملة تعقيم وتطهير منطقة الزرائب بالخصوص وعزبة النخل، ضمن الأنشطة التى تقوم بها المؤسسة لحماية الأسر العاملة فى جمع وفرز القمامة.