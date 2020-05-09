شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في البيت وفطارك هيجيلك».. إفطار دليفري لأهالي شبرا في زمن الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خليك في البيت وفطارك هيجيلك»، مُبادرة إنسانية أطلقها شريف أديب، دكتور صيدلى، قبطى، هدفها إطعام المحتاجين في رمضان، وتوصيل وجبات الإفطار لهم في أماكنهم، مُحققًا التباعد الاجتماعى، لعدم استطاعته إقامة عادته السنوية وهى مائدة إفطار في شبرا تضم عشرات الصائمين.

مع اقتراب الساعة الخامسة بعد العصر، يبدأ شريف وأصدقاؤه في وضع لمساتهم الأخيرة بتحضير الوجبات، التي ظلوا طوال الليل يعدّوها، ثم يتوجهوا إلى منازل وأماكن غير المقتدرين بحى شبرا، وكانوا قد قاموا بإحصاء جزء كبير منهم في فترة ما قبل رمضان، ويوزعوا عليهم وجبات الإفطار و«حقائب رمضان».

وقال شريف: «كل سنة بعمل مائدة رمضانية كبيرة لأهل شبرا، ودى عادة وارثها أبًا عن جد، والسنة دى بسبب ظروف فيروس كورونا، معرفناش نعمل المائدة، لكن قررنا أننا بدالها نوصل نفس عدد الوجبات للناس في بيوتها».

لم تقف أزمة كورونا أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي صاحبتها، أمام شريف، بل أصر على استمرار العادة، ولكن في ثوب جديد، وأضاف: «ما نقص مال من صدقة زى ما إخواتنا المسلمين بيقولوا، وبالعكس الظروف دى هي اللى شجعتنى أكتر أعمل بحث حالة للناس المحتاجة واللى شغلها وقف مؤخرًا، ونحاول نساعدها بأى شىء وطول عمرنا مافيش فرق هنا في شبرا بين مسلم ومسيحى وهنفضل في ضهر بعض وفى ضهر مصر، والمبادرة دى عشان تأكد على صمودنا».