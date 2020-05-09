شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه زيادة فى رأسمال بنك ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، العضو المنتدب للبنك، إن اجتماع مجلس الإدارة الأول برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عقب توليها الوزارة، شهد الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح إجمالى رأسمال البنك 3 مليارات جنيه.

وأضاف «فاروق» أن الزيادة تسمح للبنك بالانطلاق فى اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية.