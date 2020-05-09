شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يتابعون الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف التنفيذى الحالى لمنظومة المخلفات الجديدة، بحضور ممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية. وأكدت «فؤاد» أن اللقاء استهدف مراجعة ما تم فى البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة والتى تضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسى، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين فى منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة. واستعرضت الوضع الحالى للمدافن الصحية وما تم الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، حيث سيتم البدء بـ٢٤ مدفنا صحيا، بالإضافة إلى الموقف الحالى لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، بالإضافة إلى المجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته فى العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولى ليصبح موقعا متكاملا لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء فى مراحل الفرز والتدوير والدفن.

من جانبه أكد العصار أن الجميع شركاء فى فريق واحد يسعى لاستكمال العمل، موضحا انه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذى سيتضح حجم العمل المبذول والذى سيتم استكماله بقوة لإنجاح المنظومة التى تعد مشروعا قوميا مهما، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة البيئة فى التنسيق المستمر مع كل الشركاء بالمنظومة.

وأشار «العصار» إلى أن المرحلة الثانية تشهد تحديا كبيرا فى ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات فى المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحى فى ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».

فى السياق نفسه، أكد شعراوى، على استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقى الوزارات المشاركة فى المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقًا للتوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة.

وأضاف أنه تم القيام بتدخلات كثيرة فى كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد التراس أن الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كل الأطراف لما يتم فعليًا على أرض الواقع والموقف التنفيذى الذى يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذى يتم فعليًا، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لإنجاح المنظومة، وأوضح أن هناك قناعة تامة بأهمية المشروع فهو مشروع قومى فى المقام الأول ويحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإنجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.

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