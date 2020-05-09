شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة السبت والأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد غداً السبت وبعد غدً الأحد انخفاض بدرجات الحرارة، لتعاود درجات الحرارة بعدها الارتفاع الاثنين، وعن طقس غداً السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً .

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل غائم جزئي على السواحل الشمالية وفرصة أمطار خفيفة ( 30: 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة والرياح تنشط غرباً، وطقس مشمس مائل للحرارة على شمال الصعيد وشبورة ورياح معتدلة تنشط أحياناً، مشمس حار على جنوب الصعيد ورياح معتدلة تنشط أحياناً، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد .

وهناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ،ويشير الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29 – 16»، الإسكندرية «23– 16»، قنا «33- 19»، الأقصر «35 – 20»، أسوان «36 – 21» .

ويشهد الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلا بارد على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «29 – 16»، الوجه البحرى «29 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «31 – 22»، شمال الصعيد «31 – 18»، جنوب الصعيد «36 – 22» .

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أما طقس الاثنين المقبل فيشهد ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد،وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون :

القاهرة الكبرى «32 – 16»، الوجه البحرى «31 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 16»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 22»، شمال الصعيد «34 – 18»، جنوب الصعيد «37 – 22» .