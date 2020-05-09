شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالشرقية: الوصلات الـ«خلسة» استنزاف لموارد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بإشراف اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حملاتها المكثفة لتوعية المواطنين والتصدي لظاهرة «الوصلات الخلسة»، والتي يلجأ إليها البعض هربا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، مؤكدة أن هذه السلوكيات السلبية لا تزال موجودة من بعض المواطنين.

و من جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تقوم بحملة كبيرة لإزالة التعديات في مختلف أنحاء المحافظة حفاظًا على حقوق المواطنين، حيث يلجأ المواطن إلى التعدي على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي بصورة غير قانونية، أو تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه، أو نقل العداد من مكانه أو إضافة وحدات مخالفة لما في العقد، مؤكدا أن هناك حملات لتوعية المواطنين بإتباع الإجراءات القانونية وأنه لا تهاون في إستباحة حقوق الآخرين وإهدار المال العام.

و تهيب الشركة بالمواطنين عدم التجاوز، لأن هذا يعد خطأ جسيم يحمل الشركة عبئاً ثقيلاً في استنزاف طاقاتها ومواردها، بل تعد مثل هذه الأفعال إستنزاف طاقات وموارد الدولة أيضا؛ وتحرم مواطنين آخرين من حقوقهم في الحصول على الخدمات، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.