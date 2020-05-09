شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات مصابة بكورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعافي عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد وصولها للمحافظة وخروجها من مستشفى العزل الصحي باسنا ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 6 أشخاص.

وأضاف الزملوط، في تصريحات صحفية له: «هناك 150 شخصاً انهوا فترة الحجر الصحى داخل منازلهم بعد قضاء مدة 14 يوم»، مشيراً أن جميعهم مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا وان المحافظة قدمت كافة الدعم لهم طوال فترة تواجدهم بمنازلهم.

ولفت الزملوط إنه يجرى يومياً تعقيم وتطهير منازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والاحياء والشوارع الخاصة بالحالات المخالطة لها، كما تم التنسيق مع العمد والمشايخ وقوات الأمن لإلزام المواطنين بالحجر الصحي لافتاً أن هناك غرامات مالية على المخالفين .

وأشار المحافظ إلى أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي، وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوماً، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، ومتابعة تلك الأسر من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد إلتزامهم بفترة العزل المقررة، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وقال لابد من مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيراُ إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالبيانات الرسمية، وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والمحافظة .

يذكر أن محافظة الوادى الجديد سجلت ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 41 حالة ووفاة اربعة اشخاص .

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