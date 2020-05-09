شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة بكورونا في طور سيناء: مواطن قادم من المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لبائع مفروشات من الجائلين بطور سيناء، والذي كان قادما من المنصورة، حيث كان المصاب تحت الحجر الصحي ولم يخرج من شقته مع بداية ظهور الأعراض عليه وكان متابعا مع الطب الوقائي، وعلى الفور انتقل فريق الطب الوقائي بإشراف الدكتور احمد حسانين وكيل مديرية الصحة، والدكتور ايمن الشناوي مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم نقل الحالة بغرفة عزل بمستشفي طور سيناء العام، بعد التاكد من ايجابية الحالة، مشيرا إلى ان الحالة المصابة منذ قدومها لم تخرج ولم تخالط آخرين لشعورها باعراض فيروس كورونا.

وأوضحت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم سكن المصاب والعمارة المقيم بها وطالبت المواطنين بتوخي الحذر واتباع طرق الوقاية .