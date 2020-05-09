شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 150 راكبا من المصريين العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة استثنائية، سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، بإن الرحلة تحمل رقم ،ms621 وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 150 راكبا، وقام أطباء الحجر الصحى بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحى لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .