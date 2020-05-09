شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤشر العام لإصابات فيروس كورونا حول العالم، تسجيل 4 ملايين حالة مصابة بالفيروس.

وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التى ضربها الفيروس المستجد على مستوى العالم، بعد أن سجلت مليون 314 ألفا و295 حالة.





جاءت إسبانيا فى المركز الثانى بإجمالى 260 ألفا و117 إصابة، بينما جاءت إيطاليا فى المركز الثالث بإجمالى إصابات وصل إلى 217 ألفا و185 إصابة، والمملكة المتحدة في المركز الرابع بإجمالي إصابات بلغ 211 ألفا و364 إصابة.

وفي المركز الخامس تأتى روسيا بإجمالي إصابات وصل إلى 187 ألفا و859 إصابة، ويليها فرنسا في المركز السادس بإجمالي إصابات وصل إلى 176 ألفا و79 إصابة.