شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: 50 ألف شاب شاركوا فى حملة تطهير وتعقيم مراكز الشباب وقرى مصر ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على دورها المجتمعى بإطلاق عدد من المبادرات خلال أزمة تفشى فيرس كورونا، مؤكداً على إشراك الشباب فى المبادرات حيث تم إطلاق مبادرة تطهير وتعقيم مراكز شباب مصر والقرى المحيطة بمشاركة 50 ألف شاب، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق مبادرة جديدة لراكبى الدراجات البخارية لتوصيل عدد من الرسائل المجتمعية.
وأشار وزير الشباب والرياضة فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن دور حملة راكبى الدراجات، توجيه عدد من الرسائل الهامة، الأولى أكدت على استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمرافق العامة والمحطات بالقاهرة الكبرى اليوم وغداً، ثم يتبعها سلسلة من المحافظات، والرسالة الثانية موجه للشعب المصرى التعايش مع المجتمع بعد إعلان الحكومة احتمالية طول وقت الأزمة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية المستمرة، من حيث النظافة والتطهير والإجراءات الشخصية المتبعة من كل شخص اتجاه المجتمع.
وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن مصر والعالم كله تأثر بأزمة كورونا اقتصاديا وبرامج وأنشطة مختلفة، وكان لابد من أتباع أولويات الصحة بتجميد النشاط.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لابد من تطوير المؤسسات الرياضية بشكل يفيد المجتمع كاستاد القاهرة واستاد بورسعيد طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وهناك دراسات تعد لإنشاء مدينة سلام مصر الرياضية ببورسعيد.
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