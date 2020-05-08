شكرا لقرائتكم خبر عن «نقابة التمريض» تطالب بصندوق مخاطر أسوة بـ«أسر الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن 250 ألف ممرض وممرضة يؤدون واجبهم تجاه الوطن فى المستشفيات بكل شرف، موضحة أن التمريض يؤدى 70% من الخدمات الصحية للمريض، وطالبت بإنشاء صندوق مخاطر للتمريض، أسوة بصندوق أسر الشهداء.

وأضافت «كوثر»، فى بيان صحفى، أمس: «هناك سبل للتواصل مع هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، والتعرف على التحديات فى مستشفيات العزل، وكيفية مساعدتهم بشكل عاجل، لتأمين حياتهم ضد عدوى كورونا، مع توفير بيئة صحية آمنة وخالية من العدوى لكل العاملين»، لافتة إلى أن التمريض يتم تدريبه على أعلى مستوى لأداء خدمات علاج كوفيد 19.

وتابعت: «هناك فرق من التمريض، التابعة للنقابة العامة، تجوب مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة التمريض والاستماع لهم، وتنفيذ مطالبهم»، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة تتواصل مع الغرف الفرعية فى المحافظات لتلقى استغاثات التمريض والمواطنين بشأن فيروس كورونا.

وأكدت نقيب التمريض تقديم الدعم النفسى لأفراد التمريض، الذين يصابون بفيروس كورونا، وتلبية الاحتياجات المتعلقة بهم، لافتة إلى أن جميع الحالات الإيجابية تم صرف إعانات لهم ومعاشات استثنائية تقديرا من النقابة لهم، وكذا للمتوفين بالفيروس.

وقالت: «هناك تعاون كبير، ومتابعة لنزل الشباب والمدن الجامعية ومستشفيات العزل، لتنفيذ زيارات على أرض الواقع للتمريض فى أماكن الحجر الصحى»، وطالبت نقيب التمريض بإنشاء صندوق مخاطر للتمريض، أسوة بصندوق أسر الشهداء، لافتة إلى تأجيل انتخابات النقابة نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

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