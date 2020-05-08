شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تتلقى تقريرًا عن تدقيق مساحات القمح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، بشأن مساحات القمح لموسم 2020، موضحا أنها تبلغ 3 ملايين و170 ألفا و664 فدانا؛ منها مليونا و594 ألفا و636 فدانا بالأراضى القديمة و576 ألفا و28 فدانا بالأراضى الجديدة، وتوزعت المساحات ما بين 1.705 مليون فدان بالوجه البحرى و1.465 مليون فى باقى محافظات الوجه القبلى والوادى الجديد ومطروح وسيناء والنوبارية.

ووفقا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للتقديرات الإحصائية بالعينات، من خلال مناطقها المنتشرة فى المحافظات، تم تدقيق مساحة محصول القمح للزراعات المروية موسم 2019– 2020، باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية متعددة المراحل المقترنة بالقياس بأجهزة GPS، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى المحافظات.

وأفاد التقرير أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح فى الوجه البحرى بلغت مليونا و705 آلاف و486 فدانا فى 13 محافظة، وإجمالى المساحات المنزرعة بالقمح فى منطقة مصر الوسطى 560 ألفا و502 فدان فى 4 محافظات، وإجمالى المساحات المنزرعة بالقمح فى مصر العليا 628 ألفا و973 فدانا فى 5 محافظات، ليصل إجمالى الأراضى المنزرعة فى الوادى ودلتا النيل مليونى و894 ألف فدان، مقابل زراعة 275 ألفا و703 فدادين فى الأراضى خارج الوادى فى 4 محافظات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية احتلت المركز الأول فى إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح بمساحة 399 ألفا و354 فدانا، تلتها البحيرة بإجمالى 367 ألفا و295 فدانا، واحتلت الدقهلية المركز الثالث بـ250 ألفا و626 فدانا، تلتها كفر الشيخ فى المركز الرابع 233 ألفا و90 فدانا، ثم أسيوط فى المركز الخامس 226 ألفا و683 فدانا.

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا احتلت المركز السادس فى إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح بمساحة 222 ألفا و153 فدانا، تلتها الفيوم فى المركز السابع 180 ألفا و991 فدانا، تلتها الغربية فى المركز الثامن 130 ألفا و703 فدادين، تلتها بنى سويف فى المركز التاسع 125 ألفا 224 فدانا؛ ثم المنوفية 120 ألفا و764 فدانا.

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