شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اتخذنا إجراءات مبكرة لحماية المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة لم تبخل بأى شىء للحفاظ على المواطنين، حيث اتخذت إجراءات احترازية وإغلاقا للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت مصر من أوائل الدول التي اتبعت نصائح منظمة الصحة العالمية حول الإغلاق طواعيةً، رغم التأثير السلبى لهذه الخطوة على الاقتصاد.

وقال عبدالفتاح إن مصر اتخذت إجراءاتها وقتئذ، رغم أن إجمالى المصابين بالفيروس لم يتجاوز الـ200 حالة، ما ساهم في الحفاظ على حياة الملايين، رغم تأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد، فيما لم تتخذ دول كبيرة مثل هذه القرارات، حفاظا على اقتصادها.

وأشار عبدالفتاح إلى أن الفيروس من الأمراض المعدية عن طريق الرزاز وليس الهواء، موضحاً أن الحصبة والدرن أخطر من كورونا، لأنها تنتقل عبر الهواء ولا يعرفان حدود الدول، لكن اللقاحات الخاصة بهما متاحة، عكس كورونا الذي لم يتم التوصل للعلاج أو لقاح له بعد، وأشار إلى أن مصر تعطى لقاحات الدرن والحصبة ضمن برنامج التطعيمات الإجبارى للدولة، وهو ما حمى الشعب المصرى من كثير من الأمراض، مشيراً إلى ضرورة التزام الأسر بالتطعيمات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الأول، تعافى 72 مصاب كورونا، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع لـ2378 حالة، من ضمنهم الـ1887 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة. وتابع «مجاهد» أن إجمالى الإصابات المسجلة في مصر حتى أمس الأول، 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تعافى و482 حالة وفاة، وبلغ إجمالى عدد المصابين المتواجدين بمستشفيات العزل، 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة.

Advertisements