شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السياسة الخارجية المصرية والسعودية والإماراتية تتحرك لتحقيق استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن «السياسة الخارجية الإماراتية والسعودية والمصرية تتحرك بدافع الالتزام تجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأضاف أن «المحرك الأساس الذي يحفز تحركات الإمارات والسعودية ومصر هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار».

ولفت إلأى أن الأزمات في العالم العربي أثبتت أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للإمارات والسعودية ومصر.