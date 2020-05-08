شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يشدد على تطبيق إجراءات الحظر وغلق المقاهى والمحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن الاستمرار فى تطبيق الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، استمراراً لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات، على تقديم خدمة (التيك أواى)، خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتضمنت المادة الثالثة أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية»، من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

كما نصت المادة الرابعة على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع- بجميع أنواعها سواء للسوق المحلية أو للتصدير- أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى. كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار: المخابز، ومحال البقالة، والبدالون التموينيون، ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على تسلم وتسليم البضائع، دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، والمستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلى، والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع إلى العملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملون بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا،ً درءاً لأى تزاحم بين المواطنين.

وأوضحت المادة السادسة أنه يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل خدمات السجل المدنى، تصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التى تقدمها أقسام المرور، والتى يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى، والتى يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أى من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءاً لأى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أى أعباء مالية على المواطنين.

ونصت المادة السابعة على أن يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت المادة الثامنة إلى أن يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وحضانات الأطفال أياً كان نوعها.

وأوضحت المادة التاسعة أنه يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

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ونصت المادة العاشرة على أن تسرى أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

ونصت المادة الخامسة عشرة، والأخيرة، على أن يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.