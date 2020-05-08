شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان.. وأحدهم يسجد شكرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، مساء الجمعة، رحلة المصريين العالقين في السودان من خلال رحلة استثنائية من العاصمة الخرطوم بعد توقف حركة الطيران الدولية ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد عماد إمام مدير الإعلام بمطار مرسي علم أن عدد الركاب على الرحلة 170 راكبا.

وأدى أحد المصريين العائدين من الخارج سجدة شكرلله فور نزوله من الطائرة بمطار مرسي علم الدولي، مساء الجمعة، حيث فوجئ الفريق الطبي المخصص للكشف على الركاب صد فيروس كورونا بقيام أحد الركاب بعد إنهاء إجراءات الفحص التي تمت له بالسجود لله وتقبيل الأرض موجها الشكر لأجهزة الدولة على جهودها في إعادة آلاف المصريين العالقين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان مطار مرسي علم الدولي قد استقبل اليوم الجمعة ٣ رحلات تقل مصريين عائدبن من نيجيريا والسودان وتونس طبقا لتوجيهات الرئيس السبسي إلى الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران

وأكد مسؤولو الصحة أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي وخضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرات لاجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحى لاجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكوروناَ ووضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

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مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان

مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان

مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان

مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان

مطار مرسي علم يستقبل 170 من العالقين بالسودان