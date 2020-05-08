شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 100 من المصريين العالقين بتركيا وإخضاعهم للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي بالبحر الأحمر، مساء الجمعة، رحلة المصريين العالقين في تركيا من خلال رحلة طيران استثنائية من العاصمة إسطنبول بعد توقف حركة الطيران الدولية ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد عماد إمام مدير الإعلام بمطار مرسي علم أن عدد الركاب على الرحلة 100 راكب.

ولفت مسؤولو الصحة إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على الركاب من خلال فرق طبية وتسكينهم بعدد من فنادق الحجر الصحي بمرسي وخضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرات لاجراءات الحجر الصحي وقيام فريق طبى من الحجر الصحى لإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكوروناَ ووضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أنه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.

مطار مرسى علم يستقبل العالقين

مطار مرسى علم يستقبل العالقين

مطار مرسى علم يستقبل العالقين

مطار مرسى علم يستقبل العالقين

مطار مرسى علم يستقبل العالقين