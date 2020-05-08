شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينشر صور لطارق حامد.. «قلب الأسد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان رامز جلال، مساء الجمعة، في حسابه على تويتر، مجموعة صور لضيف حلقة اليوم «طارق حامد»، لاعب نادى الزمالك، من برنامجه «رامز مجنون رسمى».

وتتضمن اللقطات صورتان لحامد أثناء حديثه مع رامز في المقلب، وصورة أخرى له أثناء تعليقه بالكرسي الذكى لأعلى.

ودون جلال على منشوره:«طارق حامد قلب الاسد»، مستخدماً تعبيراً للقوة والضحك والحب.

ويُعرض البرنامج على قنوات «إم بي سي»، عقب أذان المغرب مباشرة.