الجامعة الأمريكية تخطر الطلاب بأول إصابة بكورونا بين العاملين بمقر التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة، الطلاب والمجتمع الجامعي بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد ١٩ المعروف إعلاميًا باسم كورونا بين أحد العاملين بمقر الجامعة بالتحرير إذ تحولت الجامعة لنظام التعليم عن بعد من مارس الماضي
في ايميل تلقاه الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي، أكدت الجامعة إن الحالة الإيجابية انتقلت أمس لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة مشيرة إلى إنها تقصت الحالات المخالطة للحالة الإيجابية
طالبت الجامعة جميع الطلاب بالتزام الإجراءات الاحترازية من أجل تخطي تلك الفترة
مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
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