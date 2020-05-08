شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تخطر الطلاب بأول إصابة بكورونا بين العاملين بمقر التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة، الطلاب والمجتمع الجامعي بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد ١٩ المعروف إعلاميًا باسم كورونا بين أحد العاملين بمقر الجامعة بالتحرير إذ تحولت الجامعة لنظام التعليم عن بعد من مارس الماضي

في ايميل تلقاه الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي، أكدت الجامعة إن الحالة الإيجابية انتقلت أمس لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة مشيرة إلى إنها تقصت الحالات المخالطة للحالة الإيجابية

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طالبت الجامعة جميع الطلاب بالتزام الإجراءات الاحترازية من أجل تخطي تلك الفترة