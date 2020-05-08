شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار إصابات ووفيات كورونا وسر تلاشى الفيروس فى 4 محافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام، المشرف على قطاع الصحة بـ"الخليج 365"، عن تسجيل وزارة الصحة والسكان 495 حالة إصابة جديدة اليوم بفيرس كورونا، لترتفع إجمالى الإصابات بكوفيد 19 إلى 8476 حالة، فى حين بلغ عدد الوفيات 503 حالة بعدما سجلت الوزارة اليوم 21 حالة وفاه جديدة.

وأكد الزميل وليد عبد السلام، أن العالم سجل 3 ملايين و916 ألف حالة إصابة بفيرس كورونا، في حين وصل عدد الوفيات بالعالم إلى 270 ألفا و700 حالة وفاة، وتعافى 1 مليون و343 ألف حالة .

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وأوضح المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع، أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وأشار الى أنه فى حال الشعور بأى أعراض مرضية يرجى سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

وكانت أعلنت وسائل الإعلام العالمية عن توصل أحد الشركات العالمية لأول لقاح للوقاية من فيرس كورونا ، على أن يتم إنتاج مليار جرعة فى يوليو المقبل