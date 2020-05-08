شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة ينتهى من تنفيذ 38 ألف شقة إسكان اجتماعى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، من إجمالى 42 ألف وحدة، وجارى تنفيذ باقي الوحدات.

واوضح أن منطقة الـ800 فدان تعد واحدة من كبري المناطق التي تضم عدداً كبيرا من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية ، حيث تصل الوحدات بها إلى 42 ألف وحدة سكنية، لافتا الي أن المنطقة مقسمة إلي 4 قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.

كان المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة قد أكد تسليم مبنى مدرسة تعليم ثانوي بقطاع ب بمنطقة الـ800 فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية، موضحاً أن المدرسة بطاقة 42 فصلاً وعلى مساحة 10 آلاف متر مسطح تحت مسمي"مدرسة الإمام محمد عبده" لتصبح ثاني مدرسة ثانوي جاهزة للموسم الدراسي الجديد، حيث تم تسليم مدرسة ثانوي بقطاع أ بذات المنطقة منذ شهرين.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سبق افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بقطاع" أ " العام الماضي، وجارٍ حالياً وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (3 مدارس تعليم أساسي – مدرستين تعليم ثانوي) بباقي قطاعات منطقة الـ800 فدان (ب - ج - د)، ومن المقرر تشغيلها الموسم الدراسي القادم، ليصل عدد المدارس بمنطقة الـ800 فدان إلى 8 مدارس .

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وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 10آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (3 مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى 8 مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ800 فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو 42 ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

و أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجار تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬