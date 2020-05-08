شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رمضانك من البيت.. تنشيط السياحة عن رقص التنورة: تعبير عن حالة العشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة فى مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home، وذلك على كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة. ‏

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن رقصة التنورة والتى تعتبر تراث مصرى أصيل: "رقص التنورة هو استعراض موجود فى القاهرة القديمة. يهدف من خلال تأديتها إلى الروحانية والتعبير عن حالة العشق التى عليها العابد الصوفى والتقرب إلى الله حيث يعتقد مؤدوها أن الحركة فى الكون تبدأ من نقطة وتنتهى عند النقطة ذاتها".

تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ فى مصر يوم السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة الخامسة مساءً. وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.