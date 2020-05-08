شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس الدولة يستأنف جلساته تدريجياً على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مجلس الدولة غدا السبت، استئناف عودة جلساته بعد أن أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من اليوم السبت.

وجاء نص القرار، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، كالآتى..

أكد رئيس مجلس الدولة أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى..

1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة.

2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس

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4- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

5- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

6- يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

7- يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.

8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.

9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.

وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

وأضاف المصدر أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها فى هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها , كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا.