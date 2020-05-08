شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى فى أحدث ظهور بـ"الكاجوال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظهور جديد يتسم بـ "الشباب" ومع بداية الصيف وبإطلالة "كاجوال"، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، صورة جديدة تجمعه بزوجته النجمة ياسمين صبرى، حيث نشر أبو هشيمة الصورة، واكتفى بوضع قلبين فقط.

الإطلالة الجديدة للزوجين، لاقت إعجاب رواد السوشيال ميديا، ومتابعى أبو هشيمة عبر حسابه، حيث أثنوا على إطلالته بـ "الكاجوال"، و"شياكة" ياسمين صبرى المعتادة، وأناقتها فى اختيار ملابسها.



احمد ابو هشيمة وياسمين صبرى

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ياسمين صبرى تعيش حالة من السعادة، بعد نجاح مسلسلها "فرصة تانية" وإشادة الجمهور به، وبأدائها وأداء الفنانين أحمد مجدى وآيتن عامر.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.