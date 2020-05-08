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المسمارى ينفى استهداف الجيش الليبى للمقار الدبلوماسية فى العاصمة طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسمارى، إنها تعهدت بشكل مباشر فى طرابلس بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية فى العاصمة، وذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة.

وأكد المسمارى فى بيان صحفى، الجمعة، أن عمليات القوات المسلحة الليبية تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولى، أنها تقاتل من اجل السلام والأمن والاستقرار.

وأشار المسمارى، إلى أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية الهيئات الدولية من أجل تأليب الرأى العام الدولى على القوات المسلحة الليبية وأهداف الحرب التى تخوضها ضد التكفريين والعصابات الإجرامية.

ونفى المتحدث باسم الجيش الليبى، بشكل قاطع قيامها بهذه الأفعال التى تنافى المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مذكرا الجميع أن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على طرابلس.

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