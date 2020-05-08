شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن بلاده ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة. وكان ترامب، قال إن نظيره الروسى فلاديمير بوتين قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعى للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.
وطبقا للبيت الأبيض فإن ترامب وبوتين تحادثا هاتفيا أمس الخميس وبحثا قضية كورونا إضافة إلى الحد من التسلح.
وفى وقت سابق، وضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، فى وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.
وقال ترامب فى كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".
وكان مسؤولو البيت الأبيض أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس للرئيس دونالد ترامب ثبتت إصابته بالفيروس.
وتعد إصابة الحرس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا بعد أن ثبتت إصابة عدة أشخاص كانوا حاضرين فى نادى فلوريدا الخاص به بـ "كوفيد- 19" فى بداية مارس. وثبتت إصابته الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.