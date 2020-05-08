شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن بلاده ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة. وكان ترامب، قال إن نظيره الروسى فلاديمير بوتين قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعى للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.

وطبقا للبيت الأبيض فإن ترامب وبوتين تحادثا هاتفيا أمس الخميس وبحثا قضية كورونا إضافة إلى الحد من التسلح.

وفى وقت سابق، وضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، فى وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.

وقال ترامب فى كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، حسبما نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".

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