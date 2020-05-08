شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن واقعة قتل شاب من ذوى البشرة السمراء: وضع مقلق للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الفيديو الذى ظهر من خلاله مقتل أحمد أربيرى فى ولاية جورجيا كان "مزعجا ووضع مقلق للغاية"، معربا عن ثقته فى السلطات للتأكد من معالجة القضية بشكل صحيح، وذلك فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأضاف دونالد ترامب، فى تصريحات شبكة فوكس نيوز: "نظرت إلى صورة ذلك الشاب.. سأقول إن ذلك يبدو وكأنه شاب جيد حقًا".



الرئيس الامريكى دونالد ترامب عبر شبكة فوكس نيوز

وكان قد أعلن مكتب التحقيقات ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ليلة الخميس، أنه تم القبض على أب وابنه واتهما بقتل أحمد أربيرى، الذى آثار موته فى فبراير احتجاجات.

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وقال المحققون، إن ترافيس ماك مايكل، 34 سنة، مع والده جريغوري، 64 عاما كلاهما من البيض - أطلقوا النار على أربيري وهو من ذوى البشرة السمراء خارج مدينة برونزويك فى 23 فبراير.

وآثار مقطع فيديو نشرته محطة إذاعة محلية على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع دعوات للشرطة لاعتقال ترافيس ماك مايكل، الذين قالوا إنهم يعتقدون أن أربيري 25 سنة لص.

وكان انتشر فيديو لقتل شاب من ذوى البشرة السمراء بدم بارد لمواطن من أصول أفريقية يعيش في مدينة برونزويك فى ولاية جورجيا الأمريكية.

وقعت الجريمة عندما خرج الشاب أحمود أربرى يبلغ من العمر 25 عامًا للركض في شوارع المنطقة، بينما قام رجلان بإطلاق النار عليه بدم بارد، ليسقط قتيلا، وسط مطالب على السوشيال ميديا لتقديم القتلة للعدالة.