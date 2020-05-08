شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة الكويتية: العلاقات المصرية الكويتية على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن العلاقات المصرية الكويتية على أعلى مستوى، مشددا على أنها تعتبر نموذجا فى العلاقات العربية – العربية.
ووصف المزرم- في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، مساء اليوم الجمعة، بالمركز الاعلامي بقصر السيف- العلاقات المصرية – الكويتية بـ "التاريخية والمتجذرة" بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف "أرجو عدم اختزال العلاقات المصرية - الكويتية في موضوع المخالفين لقانون الإقامة، خاصة وأن الإخوة المصريين، هم جزء من العديد من الجنسيات التي تقدمت للاستفادة من مبادرة (غادر بآمان) الشهر الماضي"، مؤكدا أن الأمور بين البلدين تسير على ما يرام.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الكويتية: العلاقات المصرية الكويتية على أعلى مستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.