شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. داوود أوغلو يتهم نظام أردوغان بالفشل بسبب أزمة الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم رئيسُ حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيسَ رجب طيب إردوغان وحزبَه الحاكم العدالة والتنمية، مشيرا إلى اعتقال الشرطة التركية لأعضاء حزب المستقبل ومنعهم من توزيع الكمامات الطبية على المواطنين الأتراك فى عدة بلدات.

وأوضح أوغلو أن قوات الشرطة التركية اعتقلت خمسة من أعضاء مجلس إدارة شعبة الحزب التركى بحجة حظر السلطات منع بيع الكمامات الطبية، لافتا إلى أن أعضاء الحزب كانوا يوزعون الأقنعة الطبية على المواطنين مجانا دون مقابل مادى.

Advertisements

وأشار أوغلو إلى أن السلطة الحاكمة تلجأ لهذه الممارسات كلما لاحظت الاهتمام الذي يحظى به الحزب.

جدير بالذكر أن قوات الأمن التركية سبق وأن اعتقلت رئيس شعبة الحزب في بلدة هالك افلاري بمدينة بارتين ، يونجا علمدار، لتوزيعه كمامات على المواطنين الأتراك والباعة في سوق جالا بمدينة بارتين بالإضافة لاعتقالها الخياط الذي أعد الأقنعة، خلوصي كايماكشي.

يذكر أن السلطات التركية منعت عمد البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري من توزيع المساعدات على المواطنين في أوقات الحظر واقتصرت ذلك على الوالي، واعتبرت أن المعارضة التركية تريد تشكيل دولة موازية، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنها محاولة من الرئيس رجب أردوغان للفوز بالمكاسب السياسية منفردًا.

وتشهد تركيا تجاذبات ونقاشات حادة أخيراً حول النظام الرئاسى، وحديث قيادات المعارضة التركية عن فشل حكومة إردوغان في إدارة أزمة وباء كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.