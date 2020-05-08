شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أمراض صدرية: الخلايا الجذعية لم تدخل فى علاج كورونا وأفيجان أفضل من ريدميسفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد حجاب، أستاذ مساعد بقسم الأمراض الصدرية بجامعة كيو باليابان، إن الخلايا الجذعية ليست لها دور كبير في علاج كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة مع "برنامج التاسعة" مع الإعلامية هبة جلال على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: إن "مريض كورونا عندما يتم تلف جزء كبير من الرئة يوضع على جهاز تنفس للحفاظ عليه على قيد الحياة والخلايا الجذعية تحاول أن تصلح ما تلف في الرئة، ويمكن أن يعطى الخلايا الجذعية للمريض من الفم للمساعدة على التعافى من المرض وهذه المرحلة لم نصل لها بعد".

وتابع: الخلايا الجذعية لم تدخل فى علاج كورونا حتى الآن، والأفيجان أفضل من ريدميسفير والأمريكان يهتمون بالربح على عكس اليابان التى عملت على توزيع الأفيجان بالمجان، والريدميسفير يقلل نسبة البقاء فى المستشفى من 15 يوما إلى 11 يوما وإنقاصه لنسبة الوفيات بسيط، أما الأفيجان فنتائجه المعلنة فى الصين قصر بقاء المريض فى المستشفى إلى 4 أيام والنتائج النهائية سيتم إعلانها خلال شهر تقريبا.

وأكمل: اليابان تهتم كثيرا لأمر مصر، لأنها بوابة أفريقيا وخصوصا في مجال الطب ويتم استقبال أطباء مصريين.