شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فضيحة شحنة المعدات الوقائية التركية "عديمة الجدوى" لبريطانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عدد من الدول الأوروبية، فى البحث عن بديل لتركيا لاستيراد المستلزمات الطبية بسبب الشحنة التى أرسلتها لبريطانيا وبعد الفحص ثبت عدم مطابقتها لمعايير السلامة، كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، تفاصيل جديدة تتعلق بشحنة المعدات الوقائية التى حصلت عليها بريطانيا من تركيا الغير مطابقة لمعايير السلامة فى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأمر بدأ بعرض مساعدة عبر البريد الإلكترونى من بائع تى شيرتات فى تركيا الذى وعد أن بإمكانه أن يساعد فى حل أسوأ أزمة فى المعدات الوقائية الشخصية ببريطانيا. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، تم تصوير طائرة تابعة للقوة الجوية الملكية وهى تنتظر فى مطار إسطنبول مع اتهام حكومة لندن بترأس مسرحية هزلية.

Advertisements

وانتهى الأمر بكارثة، بحسب وصف الصحيفة، فبعد وصول الشحنة من تركيا إلى بريطانيا، تم اكتشاف أن المئات من البدل الطبية بلا فائدة، وأنها موجودة الآن فى مستودع قرب مطار هيثرو. وظلت 170 ألف من المعدات الوقائية فى تركيا بعدما منع المسئولون تسليمها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

تقول الصحيفة، إن 68 ألف من البدل الطبية التى تم تقديمها مباشرة من حكومة أنقرة اجتازت اختبارات السلامة، من إجمالى حوالى 400 ألف.

ولفتت التلجراف إلى أن شركة المنسوجات التركية فى اسطنبول سبيجنا تيكستايل أصبحت فى محل اهتمام الحكومة البريطانية فى منتصف مارس عندما رأى ميمت دوزين، المرشح البرلمانى التركى السابق الذى تحول إلى مجال المنسوجات والملابس نداء لتقديم الإمدادات، وأرسل رسالة بالبريد الإلكترونى إلى وزارة الصحة البريطانية.