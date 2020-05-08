شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: ارتفاع معدل البطالة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية فقدان أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة وظائفهم في أبريل ، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ، حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى إغلاق أكبر اقتصاد في العالم ، مما تسبب في أزمة مالية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.

وأعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14.7٪ من 4.4٪ فقط في مارس ، حيث كان أدنى مستوى منذ 50 عامًا عند 3.5٪ في فبراير قبل إصابة الولايات المتحدة بالفيروس.

وقالت الصحيفة إن كورونا أطاح بمكاسب وظيفية تم تحقيقها على مدار عقد من الزمان لقد في أقل من شهرين.

وتعد خسائر الوظائف الأخيرة أسوأ رقم شهري مسجل منذ سنوات.

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وجاءت أقرب مقارنة في عام 1933 عندما بلغت البطالة ما يقدر بنحو 25 ٪ ولكن كان ذلك قبل أن تبدأ الحكومة في نشر الإحصاءات الرسمية.

كانت الذروة السابقة للبطالة 10.8 ٪ في عام 1982 وأكبر خسارة شهرية للوظائف ، قريبة من 2 مليون ، جاءت في سبتمبر 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية ، عندما كانت البلاد تسرح العمال.

واجتاحت خسائر الوظائف في جميع مناحى الاقتصاد ، وأصابت جميع الصناعات فخسر قطاع الترفيه والضيافة 7.7 مليون وظيفة حيث تضرر القطاع بشدة من تدابير الحجر الصحي.

لكن 2.5 مليون وظيفة فقدت أيضا في خدمات التعليم والصحة ، حيث استغنت مكاتب طبيب الأسنان 503000 شخص بينما خسر قطاع التجزئة 2.1 مليون وظيفة وانخفض التوظيف الصناعي بمقدار 1.3 مليون وظيفة.