شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة طيران ثانية لمرسى علم تقل 96 مصريا عالقا بإسطنبول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران ثانية جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مطار إسطنبول بتركيا، تقل على متنها 96 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الطيران التى وصلت مساء اليوم الجمعة، تعد الرحلة الثانية القادمة اليوم من مطار مدينة إسطنبول التركية تقل على متنها 96 راكبا من المصريين العالقين بتركيا، حيث قام رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم فور وصولها بتوجيه معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

وأكد الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من إسطنبول اليوم لمرسى علم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر لـ"الخليج 365"، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحى، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

Advertisements

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحى للعائدين من الخارج، أنه بمجرد وصول الأوتوبيسات التى تقل العائدين من الخارج للفنادق يقوم فريق الطب الوقائى بتعقيمهم وحقائبهم مرة أخرى .

وأضاف، أن فريق من الطب الوقائى يرافق العائدين من الحجر الصحى فور وصولهم الفندق، ويقضى معهم فترة الحجر الصحى المقررة 14 يوما لمتابعة حالتهم وإجراءات اختبارات بشكل منتظم عليهم طوال فترة الحجر الصحى .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 3 رحلات استثنائية من الخرطوم وتونس وإسطنبول، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، واير كايرو لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



طائرة مصر الطيران القادمة من إسطنبول



طائرة مصر الطيران القادمة من إسطنبول