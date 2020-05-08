شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 94 مصريًا عالقًا بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، سيرتها شركة مصر للطيران، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران رقم ms736 وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 94 راكبا، قادمة من اسطنبول بتركيا، كما وصلت الرحلة الثانية من ندجامينا بتشاد، وأقلت 41 راكبا، وقام أطباء الحجر الصحى بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .