شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد إصابة كاتى ميللر المتحدثة باسم نائبه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن كاتى ميللر، المتحدثة باسم نائبه مايك بنس، هى موظفة البيت الأبيض التى أثبتت الفحوص إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقا لقناة العربية.

وقال ترامب: "كاتي شابة رائعة، لقد اختبرت جيدًا لفترة طويلة من الزمن، ثم فجأة أصبحت (فحوصها) إيجابية اليوم".

ولم يستخدم ترامب اسمها الأخير فى ملاحظاته، لكنه أكد لاحقًا أنه "شخص صحفي".

وقال الرئيس الأمريكى إن ميللر لم تكن على اتصال به، لكنه أشار إلى أنها على اتصال بنائبه مايك بنس.

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فى وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفيه ضلوع بلاده في أي مؤامرة في فنزويلا، مفنّدا الاتهامات التي توجهها كاراكاس لواشنطن بتورط أمريكيين في محاولة للتوغل في فنزيلا واغتيال رئيسها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة: "لو أردت دخول فنزويلا لما جعلت من الأمر سرا".

وأضاف: "لكنت دخلت ولما فعلوا شيئا بهذا الشأن ودون إرسال أي مجموعة صغيرة"، موضحا أنه لو قرر ذلك لأرسل جيشا يغزو فينزويلا.

والاثنين أعلنت السلطات الفنزويلية توقيف 15 شخصا بينهم أمريكيان قالت إنهما "عنصرا أمن" تابعان للرئيس الأمريكي.