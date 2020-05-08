"كان عايز يضرب أبويا".. حكاية طعنة في القلب أنهت خلافات نسب عمرها سنة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار عام كامل، لم تتوقف خلافات عائلتين بقرية "الجملة" التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، كلما دقت طبول الحرب بين الطرفين أخمدها عقلاء وكبار القوم حتى وصل الأمر ذروته بجريمة قتل الأسبوع الماضي.

لم يدر "رجب" أن زيارته لأحد أقاربه ستكون الأخيرة له، أغفل أن منزلهم يقع في نفس المنطقة سكن عائلة أخرى بينهما خلافات نسب.

ذلك اليوم تجدد الخلاف لدى مرور الشاب بالقرب من إقامة العائلة الثانية، ليتجدد الخلاف تارة أخرى وفضلت مساعي عقلاء القرية لإخماد نيرانه.

استعان كل طرف بذويه لنصرته، وتبادل الطرفان الاعتداء على بعضهم البعض حتى شرع "رجب.ص." في ضرب أحد الأشخاص فاعترضه نجله "نعمان"، وأشهر سلاحا أبيض مسددا له طعنة نافذة في الصدر.

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أسرعت أسرة المصاب بنقله إلى مستشفى قصر العيني في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

بالعودة إلى مركز العياط، أحكم الرائد مؤمن فرج رئيس المباحث، قبضته على الموقف، وجرى تعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية ومنع تجدد المشاجرة.

وتمكن الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث العياط من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، فبرر فعلته "كان عايز يضرب أبويا".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.