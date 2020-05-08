الإنقاذ النهري تمشط نهر النيل لانتشال جثة "غريق البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها؛ لانتشال جثة غريق بنهر النيل بنطاق مركز البدرشين، الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق شاب بجوار "المعدية". دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة برجال الضفادع البشرية لانتشال جثة الشاب. وأفاد شهود عيان أن المتوفى يدعى "ط.ح." في العقد الثالث من العمر. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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