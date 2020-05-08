"تحيا مصر".. دموع الفرحة تغالب أم أعادت الشرطة طفلتها التائهة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"تحيا مصر تحيا مصر" بسعادة غامرة وجهت سيدة الشكر لرجال الشرطة بعد إعادة طفلتها التائهة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

ضابط شرطة برتبة نقيب، يرتدي صديري مميز بلون فسفوري يشير إلى جهة عمله بالإدارة العامة لمرور الجيزة، يمسك طفلة وصولا إلى مكتب مأمور قسم شرطة الهرم المتاخم للمنطقة الأثرية.

لم تدري الأم بنفسها لحظة وصول فلذة كبدها، أسرعت نحوها بسرعة البرق، واحتضنتها كما لو ولدتها للتو بعدما تقطعت بها السب للعثور عليها.

وتقول السيدة "بنتي تاهت الصبح ورجال الشرطة جابوها.. ربنا يكرمهم وتحيا مصر" وارتسمت الضحكة على وجه الأب أيضا الذي وجه الشكر لرجال الأمن.

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يأتي ذلك استمراراً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم من إحدى الأسر باختفاء طفلتهم وعدم تمكنهم من العثور عليها.

وعلى الفور تم النشر بأوصاف الطفلة حيث تمكن أحد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة من العثور عليها، وقدم الرعاية اللازمة لها وصطحبها إلى القسم، حيث تم إخطار أهليتها بالعثور عليها، وحضروا للقسم لاستلامها، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغهم وإعادة طفلتهم.