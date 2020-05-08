فتحوا النيران قبل الإفطار.. تفاصيل مقتل شاب بمؤسسة الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: تكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من جهودها للقبض على المتهمين بقتل شاب بشارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج. تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً من الأهالي يفيد بمقتل شاب بشارع مؤسسة الزكاة، بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام ٣ أشخاص - مجهولين حتى الآن- كانوا يستقلون سيارة ملاكي بفتح النيران على شاب بالشارع قبل وقت الإفطار بدقائق حتى اردوه قتيلا،ثم لاذوا بالفرار، ولم يستطيع المارة ملاحقتهم. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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