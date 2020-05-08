​الأعلى للآثار: ترميم تماثيل الكباش خلف صرح معبد الكرنك بالأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن المجلس الأعلى للآثار، البدء في مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالًا لكباش تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، كانت في حالة سيئة من الحفظ، بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها في أوائل السبعينيات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر، وقطع صغيرة من الأحجار، ما أثر سلبًا عليها وسمح بتسرب المياه الجوفية، فيما بين الجزء السفلي لها والوصول إلى قاعدة الكبش، والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

وأشار وزيري، إلى أن مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدى، كما سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.