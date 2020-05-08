وصول 135 مصريًا من تركيا إلى مطار القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة مصر للطيران من تركيا وتشاد، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلتين وصلتا المطار وعلى متنهما 135 راكبًا من العالقين في تركيا وتشاد، حيث وصلت الطائرة القادمة من اسطنبول وعليها 94 راكبًا، بينما وصلت الطائرة الثانية من أنجمينا وعليها 41 راكبًا وتم إجراء الكشف الطبي عليهم بمعرفة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وتخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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