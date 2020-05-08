محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تواصل هيئة سكك حديد مصر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا". وقال بيان إعلامي للهيئة، إن فرق التطهير والتعقيم مازالت تعمل على تطهير كافة القطارات والمحطات والأرصفة، لمنع انتشار فيروس "كورونا" وفي إطار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة الأزمة. الفيديو:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تواصل تطهير القطارات والمحطات لمواجهة "كورونا" (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.