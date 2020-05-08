​في رحلة استثنائية.. وصول 170 مصريًا من العالقين بأفريقيا إلى مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران لعودة المصريين العالقين في كيجالي وعنتيبي والخرطوم، وعلى متنها 170 مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات المقبلة.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة التي سيّرتها مصر للطيران إلى 3 دول أفريقية قادمة من عنتيبي في أوغندا، وكيجالي في رواندا، والخرطوم في السودان، عليها 170 مصريًا كانوا معلقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وتخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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